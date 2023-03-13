Дочка короля Йорданії вийшла заміж у сукні від Dior: неймовірні фото з весілля

Старша дочка короля Йорданії Абдалли II та королеви Ранії 26-річна принцеса Іман вийшла заміж за венесуельського бізнесмена Джиммі Терміотіса. Наречена вийшла на публіку в білій сукні від Dior.

Весілля транслювалося у прямому ефірі на телеканалі Jordan TV News. Нагадаємо, що принцеса Йорданії сказала коханому "так" 5 липня.

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На весіллі були присутні члени королівської родини, друзі та високопоставлені особи. Цікаво, що супроводжував принцесу садами палацу її старший брат, наслідний принц Хусейн бін Абдулла.

Чоловіком принцеси Іман став венесуелець Джаміль Олександр Терміотіс. Він займається інвестиціями й працює керівним партнером нью-йоркського фонду венчурного капіталу.

На церемонії наречені після підписання шлюбного документа перед монархом зачитали Коран.

На сторінці в Instagram королева Ранія привітала дочку з одруженням та поділилася фото з весілля.

Іман, я молюся, щоб цей наступний етап твого життя приніс тобі стільки ж радості, любові та сміху, скільки ти принесла нам за ці роки. Вітаємо нареченого та наречену!,

– написала вона.

Додамо, що принцеса Іман з’явилася перед гостями у білій сукні з мереживними манжетами на рукавах від Dior. А свій образ принцеса доповнила дорогоцінною діадемою та довгою фатою.

Водночас королева Ранія обрала для весілля сукню з плісуванням з колекції Dior осінь-зима 2022, а молодша сестра Іман, 22-річна Сальма, віддала перевагу вбранню кольору фуксії з поясом від Andrew Gn.

Дивіться фото з весілля дочки короля Йорданії / Фото з інстаграму королеви

До слова, принцеса Іман здобула освіту у Джорджтаунському університеті у Вашингтоні, але після навчання повернулася до Йорданії. Вона регулярно відвідує офіційні заходи з батьками й з дитинства літає світом з публічними виступами.