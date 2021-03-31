До будинку Кендалл Дженнер намагався проникнути фанат

Навколо американської моделі Кендалл Дженнер завжди було чимало уваги зі сторони фанатів та хейтерів. У неділю, 28 березня, близько 2 ночі на територію її будинку проник шанувальник.

27-річний чоловік заліз на територію будинку Кендалл в Лос-Анджелесі та гучно стукав у вікна. Також він викрикував ім'я моделі, але коли та не відізвалась, хоч і перебувала вдома, він залишив спроби привернути її увагу.

Читайте також Кім Кардашян створила парфуми з рідною сестрою Кендалл: кому присвячена колаборація

Наостанок він роздягнувся та стрибнув в басейн зірки. Там його і затримала охорона Кендалл. Чоловіка заарештували за незаконне проникнення на приватну територію, але через 6 годин його відпустили з поліцейського відділку.

Інсайдер видання розповів, що Кендалл Дженнер дуже стурбована таким випадком і вже зайнялась посиленням своєї охорони.

Раніше видання Architectural Digest показувало фото розкішного інтер'єру будинку Кендалл.

Варто додати, що це вже не вперше Кендалл стає жертвою нападок незнайомців. Раніше її переслідував молодий чоловік Малік Боукер, який їздив за нею по всіх штатах і погрожував розправою. Кендалл не на жарт злякалась і просила в суду захисту.

До яких зірок ще проникали незнайомці?