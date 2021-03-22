У будинок голлівудської зірки Джонні Деппа заліз небажаний гість – чоловік перестрибнув через паркан і опинився на території будинку. Поки сусіди викликали копів, безхатько встиг прийняти душ та випити елітний алкоголь.

Інцидент трапився 18 березня у Лос-Анджелесі, коли на задньому дворі будинку сусіда Деппа тинявся безхатько. Власник маєтку помітив його і викрикнув, через що безхатько злякався та переліз через паркан до зіркового сусіда. Сусід, не довго думаючи, викликав поліцію, але поки та приїхала, безхатько продерся всередину будинку Деппа.

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Будинок Джонні Деппа / Фото TMZ

Першим ділом він встиг прийняти душ та навіть частково спорожнив бар Джонні Деппа. Коли ж приїхала поліція, чоловік відмовився виходити з будинку, через що правоохоронним органам довелось виламувати двері. У виданні зазначають, що його притягнули до кримінальної відповідальності за вандалізм через пошкоджені двері в будинку.

Варто додати, що такі випадки в Голлівуді стаються не вперше: