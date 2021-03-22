До будинку Джонні Деппа продерся безхатько: що найперше зробив чоловік
У будинок голлівудської зірки Джонні Деппа заліз небажаний гість – чоловік перестрибнув через паркан і опинився на території будинку. Поки сусіди викликали копів, безхатько встиг прийняти душ та випити елітний алкоголь.
Джерело:TMZ
Інцидент трапився 18 березня у Лос-Анджелесі, коли на задньому дворі будинку сусіда Деппа тинявся безхатько. Власник маєтку помітив його і викрикнув, через що безхатько злякався та переліз через паркан до зіркового сусіда. Сусід, не довго думаючи, викликав поліцію, але поки та приїхала, безхатько продерся всередину будинку Деппа.
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Будинок Джонні Деппа / Фото TMZ
Першим ділом він встиг прийняти душ та навіть частково спорожнив бар Джонні Деппа. Коли ж приїхала поліція, чоловік відмовився виходити з будинку, через що правоохоронним органам довелось виламувати двері. У виданні зазначають, що його притягнули до кримінальної відповідальності за вандалізм через пошкоджені двері в будинку.
Варто додати, що такі випадки в Голлівуді стаються не вперше:
- У 2018 році в будинок Ріанни проник чоловік, аби зайнятись зі співачкою сексом. Після затримання він сказав, що не збирався застосовувати силу, а думав, що дівчина погодиться на це сама.
- У 2019 році в будинок Наталі Портман також проник психічнохворий чоловік, який постійно слідкував за нею. Він часто дзвонив їй у домофон та підстерігав під будинком. Згодом суд заборонив наближатись йому до Портман та її сім'ї.
- У 2020 році Емінем ледь не став жертвою вбивства, оскільки у його будинок пробрався невідомий чоловік, який пошкодив його майно та погрожував вбити. На той момент репер був у маєтку.
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