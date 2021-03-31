До будинку Кендалл Дженнер намагався проникнути фанат
Навколо американської моделі Кендалл Дженнер завжди було чимало уваги зі сторони фанатів та хейтерів. У неділю, 28 березня, близько 2 ночі на територію її будинку проник шанувальник.
Джерело:TMZ
27-річний чоловік заліз на територію будинку Кендалл в Лос-Анджелесі та гучно стукав у вікна. Також він викрикував ім'я моделі, але коли та не відізвалась, хоч і перебувала вдома, він залишив спроби привернути її увагу.
Читайте також Кім Кардашян створила парфуми з рідною сестрою Кендалл: кому присвячена колаборація
Наостанок він роздягнувся та стрибнув в басейн зірки. Там його і затримала охорона Кендалл. Чоловіка заарештували за незаконне проникнення на приватну територію, але через 6 годин його відпустили з поліцейського відділку.
Інсайдер видання розповів, що Кендалл Дженнер дуже стурбована таким випадком і вже зайнялась посиленням своєї охорони.
Варто додати, що це вже не вперше Кендалл стає жертвою нападок незнайомців. Раніше її переслідував молодий чоловік Малік Боукер, який їздив за нею по всіх штатах і погрожував розправою. Кендалл не на жарт злякалась і просила в суду захисту.
До яких зірок ще проникали незнайомці?
- Кілька тижнів тому на територію маєтку Джонні Деппа проник безхатько, який прокрався в будинок, спустошив чимало алкоголю та навіть сходив у душ.
- У 2018 році в будинок Ріанни проник чоловік, аби зайнятись зі співачкою сексом. Після затримання він сказав, що не збирався застосовувати силу, а думав, що дівчина погодиться на це сама.
- У 2019 році в будинок Наталі Портман також проник психічнохворий чоловік, який постійно слідкував за нею. Він часто дзвонив їй у домофон та підстерігав під будинком. Згодом суд заборонив наближатись йому до Портман та її сім'ї.
- У 2020 році Емінем ледь не став жертвою вбивства, оскільки у його будинок пробрався невідомий чоловік, який пошкодив його майно та погрожував вбити. На той момент репер був у маєтку.
Поділитися новиною