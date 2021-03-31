В дом Кендалл Дженнер пытался проникнуть фанат
Вокруг американской модели Кендалл Дженнер всегда было много внимания со стороны фанатов и хейтеров. В воскресенье, 28 марта, около 2 ночи на территорию ее дом проник поклонник.
Источник:TMZ
27-летний мужчина залез на территорию дома Кендалл в Лос-Анджелесе и громко стучал в окна. Также он выкрикивал имя модели, но когда та не отозвалась, хотя и находилась дома, он прекратил попытки привлечь ее внимание.
Читайте также Ким Кардашян создала духи с родной сестрой Кендалл: кому посвящена коллаборация
Напоследок он разделся и прыгнул в бассейн звезды. Там его и задержала охрана Кендалл. Мужчину арестовали за незаконное проникновение на частную территорию, но через 6 часов его отпустили из полицейского участка.
Инсайдер издания рассказал, что Кендалл Дженнер очень обеспокоена таким случаем и уже занялась усилением своей охраны.
Стоит добавить, что это уже не первый Кендалл становится жертвой нападок незнакомцев. Ранее ее преследовал молодой мужчина Малик Боукер, который ездил за ней по всем штатам и угрожал расправой. Кендалл не на шутку испугалась и просила у суда защиты.
К каким звезд еще проникали незнакомцы?
- Несколько недель назад на территорию поместья Джонни Деппа проник бездомный, который прокрался в дом, выпил много алкоголя и даже сходил в душ.
- В 2018 году в дом Рианны проник мужчина, чтобы заняться с певицей сексом. После задержания он сказал, что не собирался применять силу, а думал, что девушка согласится на это сама.
- В 2019 году в дом Натали Портман также проник душевнобольной человек, который постоянно следил за ней. Он часто звонил ей в домофон и подстерегал под домом. Впоследствии суд запретил приближаться ему к Портман и ее семье.
- В 2020 году Эминем чуть не стал жертвой убийства, поскольку в его дом пробрался неизвестный мужчина, который повредил его имущество и угрожал убить. На тот момент рэпер был в имении.
Поделиться новостью