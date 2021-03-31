Вокруг американской модели Кендалл Дженнер всегда было много внимания со стороны фанатов и хейтеров. В воскресенье, 28 марта, около 2 ночи на территорию ее дом проник поклонник.

27-летний мужчина залез на территорию дома Кендалл в Лос-Анджелесе и громко стучал в окна. Также он выкрикивал имя модели, но когда та не отозвалась, хотя и находилась дома, он прекратил попытки привлечь ее внимание.

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Напоследок он разделся и прыгнул в бассейн звезды. Там его и задержала охрана Кендалл. Мужчину арестовали за незаконное проникновение на частную территорию, но через 6 часов его отпустили из полицейского участка.

Инсайдер издания рассказал, что Кендалл Дженнер очень обеспокоена таким случаем и уже занялась усилением своей охраны.

Ранее издание Architectural Digest показывало фото роскошного интерьера дома Кендалл.

Стоит добавить, что это уже не первый Кендалл становится жертвой нападок незнакомцев. Ранее ее преследовал молодой мужчина Малик Боукер, который ездил за ней по всем штатам и угрожал расправой. Кендалл не на шутку испугалась и просила у суда защиты.

К каким звезд еще проникали незнакомцы?