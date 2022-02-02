До Дня закоханих: Христина Соловій виступить з чуттєвим концертом у Києві

Популярна українська співачка Христина Соловій виступить з шоу для коханих, коханців і романтиків з розбитим серцем. Артистка дасть святковий концерт до Дня святого Валентина в Києві.

Христина презентує другий розділ особливого альбому Rosa Ventorum, в якому заспіває про щире кохання.

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Христина Соловій виступить в Києві

У новій частині альбому співачка глибше порине у тему кохання як символу нового часу. Власний казковий стиль Христина поєднує з мотивами українського фольклору та створює для своїх слухачів фентезі-світ, в якому кожен є головним героєм історії.

"Я так мріяла про концерт з фан-зоною, коли між нами виникає інтимний зв'язок, ми дивимось один одному у вічі і єднаємось у музичному екстазі. Це той досвід, заради якого я досі творю", – розповіла Соловій.

16 лютого о 19:00місто Київ, Bel etage



Христина Соловій виступить в Києві / Фото пресслужби

Зверніть увагу! Власники перших 100 квитків у фан-зону отримають запрошення на закритий концерт та зустріч Христини з шанувальниками у Києві.

До Дня закоханих заплановано багато концертів у різних містах України. Перед цим зворушливим святом відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2022. Якщо ваша друга половинка прагне побачити вокальну боротьбу за право представляти Україну на пісенному конкурсі, то це чудова нагоди разом побувати на прямому ефірі, який відбудеться 12 лютого. Організатори вже оголосили старт продажу квитків.