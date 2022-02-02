Христина презентує другий розділ особливого альбому Rosa Ventorum, в якому заспіває про щире кохання.

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Христина Соловій виступить в Києві

У новій частині альбому співачка глибше порине у тему кохання як символу нового часу. Власний казковий стиль Христина поєднує з мотивами українського фольклору та створює для своїх слухачів фентезі-світ, в якому кожен є головним героєм історії.

"Я так мріяла про концерт з фан-зоною, коли між нами виникає інтимний зв'язок, ми дивимось один одному у вічі і єднаємось у музичному екстазі. Це той досвід, заради якого я досі творю", – розповіла Соловій.

Коли: 16 лютого о 19:00

Де: місто Київ, Bel etage

Квитки: від 500 гривень



Христина Соловій виступить в Києві / Фото пресслужби

Зверніть увагу! Власники перших 100 квитків у фан-зону отримають запрошення на закритий концерт та зустріч Христини з шанувальниками у Києві.

До Дня закоханих заплановано багато концертів у різних містах України. Перед цим зворушливим святом відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2022. Якщо ваша друга половинка прагне побачити вокальну боротьбу за право представляти Україну на пісенному конкурсі, то це чудова нагоди разом побувати на прямому ефірі, який відбудеться 12 лютого. Організатори вже оголосили старт продажу квитків.