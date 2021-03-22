В дом голливудской звезды Джонни Деппа залез нежеланный гость – мужчина перепрыгнул через забор и оказался на территории дома. Пока соседи вызывали копов, бездомный успел принять душ и выпить элитный алкоголь.

Инцидент произошел 18 марта в Лос-Анджелесе, когда на заднем дворе дома соседа Деппа бродил бездомный. Владелец поместья заметил его и выкрикнул, из-за чего бездомный испугался и перелез через забор к звездному соседу. Сосед, недолго думая, вызвал полицию, но пока та приехала, бездомный пробрался внутрь дома Деппа.

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Дом Джонни Деппа / Фото TMZ

Первым делом он успел принять душ и даже частично опорожнить бар Джонни Деппа. Когда же приехала полиция, мужчина отказался выходить из дома, из-за чего правоохранительным органам пришлось выламывать двери. В издании отмечают, что его привлекли к уголовной ответственности за вандализм из-за поврежденных дверей в доме.

Стоит добавить, что такие случаи в Голливуде происходят не впервые: