До 30-річчя Незалежності: Mozgi презентував запальний україномовний трек "Ой, мамо"

Слідом за зірковими колегами гурт Mozgi привітав фанів з Днем Незалежності України. Напередодні державного свята вони випустили танцювальну пісню українською мовою – "Ой, мамо". У новій роботі колективу помітні паралелі з народною творчістю.

Уже традиційно слова на пісню написав репер і продюсер Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко). У співавторстві з Позитивом він створив запальну музику для треку. Так, за лічені дні до 30-річчя Незалежності, 20 серпня, Mozgi презентував україномовну композицію "Ой, мамо" на всіх цифрових майданчиках.

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Ми ж обіцяли дивувати! Тож переосмислили українську народну творчість, яка багата піснями, присвяченими мамі, на сучасний лад. Відкриваємо нову україномовну сторінку у своїй музиці напередодні 30-річчя незалежності України,

– гучно презентував гурт Mozgi.

"Так, ми вже дорослі хлопці й наші мами нам вже нічого не забороняють. І виглядаємо ми, як охорона клубу, але ж звернення до мами, до сестри, до країни – це в нашій підсвідомості! Тому "мамо відпусти, а потім не свари" – це актуалочка для кожного", – наголосив Потап на особистій сторінці в інстаграмі.

Реакція фанів на трек "Ой, мамо" гурту Mozgi

"Уже в моєму плейлисті. Танцюю";

"Нарешті дочекалися. Тепер це моя улюблена пісня";

"З прем'єрою! Дуже класно";

"Пісня чудова".

що коментарі під новим треком Mozgi написані здебільшого українською мовою. Тоді як під попередніми дописами фани висловлювались переважно російською.

Mozgi – Ой, мамо: дивіться відео онлайн