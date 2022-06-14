Сергій Притула зізнався, що у його житті є багато знакових міст – від рідного Збаража до Києва, де він збудував кар'єру та знайшов сім'ю, від Львова, пов'язаного з "Вар'ятами", до Лондона, де він колись працював "на заробітках".
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Таким же знаковим місто для нього є Дніпро. Він хоче йому окремо подякувати за незламність та силу, яку почав відчувати ще багато років тому.
"Ми познайомились на початку нульових, коли я був капітаном команди КВН "Тернопільська Особлива". І це були неймовірні сезони під оплески доволі вимогливої місцевої публіки! Для мене, як для людини, яка пропагувала саме україномовний гумор, було великою радістю бачити в залі людей, які свідомо приходили на виступи нашої команди! Потім те ж саме повториться за часів "Камеді". Потім Дніпро стане першим містом центру/сходу/півдня країни, у якому ми зібрали аншлаг з "Вар'ятами" з першої ж спроби. Жодної "розкачки"! Повний "Шинник"! – розповів свою історію Притула.
Але перед цим ще трапиться 2014-ий, коли Дніпро стане брилою, об яку розіб‘ються хвилі "рускава міра". Не зламається. Вистоїть! Гордо понесе прапор Перемоги! І зараз Дніпро для мене є дуже знаковим! І тому, що незламний. І тому, що за 20 років знайомства у мене тут з'явились вірні друзі. І тому, що ультрас "Дніпра" – це диво! І тому, що вже 1,5 місяця тут працює команда нашого фонду,
– додав Притула.
Саме в Дніпрі, за його словами, сформували хаб, з якого щодня конвої роз'їжджаються по лінії фронту: від Харківщини до зони ООС, від Запорізької області до Миколаївщини. Він дякує мешканцям за гостинність та місцевий бізнес, який підтримує його волонтерські потреби.
Сергій Притула у Дніпрі / Фото з інстаграму ведучого
Реакція мережі
Прихильники Притули у Дніпрі щиро подякували йому за такий теплий відгук і побажали зустрітись з ним вже у мирний час:
- "Дякуємо вам, Сергію! Так, Дніпро такий. Пам'ятаєте, як я вам сказала при зустрічі у "Шиннику" після концерту "Вар'ятів"? Дякуємо вам за ваше україномовне шоу. Бо завдяки йому ми російськомовні українці в Дніпрі вчимо нашу рідну мову";
- "Приїздіть! Ми завжди раді! Особливо, коли від Вас така підтримка нашим хлопцям ЗСУ. Молимося за них";
- "Завжди раді бачити! В мирні часи, ще запросимо на виставу";
- "Також Дніпро став прикладом того, наскільки може бути патріотичним російськомовне місто, розбиваючи в мотлох російську пропаганду. Сергію, чекаємо Вас у гості частіше, з любов'ю з Дніпра! Слава Україні!";
- "Дніпро завжди буде для мене символом порятунку. Я була в Сумах з початку війни, там дуже-дуже страшно було. Проїхала нашу рідну країну в лютому і тільки в Дніпрі відчула, що зможу бути в безпеці. Назавжди запам'ятаю місто. Бажаю всім мешканцям здоров'я та перемоги!";
- "Ніколи не була в Дніпрі і дуже шкодую. Він тримається ще з 2014 року і ми завдяки дніпрянам. Дякуємо вам!";
- "Хлопці з Дніпра у 14-му приїхали і дали п*ди тим, хто стояв на мітингу за створення ЗНР. Не зразу, увечері, коли місцеві розійшлися і залишилися привезені тітушки. Тому так, люди з Дніпра круті";
- "Дніпро. Місто, де є російська мова майже всюди, але немає і не буде "руського міра"! Сергію, дякуємо за приємні слова, і за те, що робите для України".