Сергій Притула зізнався, що у його житті є багато знакових міст – від рідного Збаража до Києва, де він збудував кар'єру та знайшов сім'ю, від Львова, пов'язаного з "Вар'ятами", до Лондона, де він колись працював "на заробітках".

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Таким же знаковим місто для нього є Дніпро. Він хоче йому окремо подякувати за незламність та силу, яку почав відчувати ще багато років тому.

"Ми познайомились на початку нульових, коли я був капітаном команди КВН "Тернопільська Особлива". І це були неймовірні сезони під оплески доволі вимогливої місцевої публіки! Для мене, як для людини, яка пропагувала саме україномовний гумор, було великою радістю бачити в залі людей, які свідомо приходили на виступи нашої команди! Потім те ж саме повториться за часів "Камеді". Потім Дніпро стане першим містом центру/сходу/півдня країни, у якому ми зібрали аншлаг з "Вар'ятами" з першої ж спроби. Жодної "розкачки"! Повний "Шинник"! – розповів свою історію Притула.

Але перед цим ще трапиться 2014-ий, коли Дніпро стане брилою, об яку розіб‘ються хвилі "рускава міра". Не зламається. Вистоїть! Гордо понесе прапор Перемоги! І зараз Дніпро для мене є дуже знаковим! І тому, що незламний. І тому, що за 20 років знайомства у мене тут з'явились вірні друзі. І тому, що ультрас "Дніпра" – це диво! І тому, що вже 1,5 місяця тут працює команда нашого фонду,

– додав Притула.

Саме в Дніпрі, за його словами, сформували хаб, з якого щодня конвої роз'їжджаються по лінії фронту: від Харківщини до зони ООС, від Запорізької області до Миколаївщини. Він дякує мешканцям за гостинність та місцевий бізнес, який підтримує його волонтерські потреби.



Сергій Притула у Дніпрі / Фото з інстаграму ведучого

Реакція мережі

Прихильники Притули у Дніпрі щиро подякували йому за такий теплий відгук і побажали зустрітись з ним вже у мирний час: