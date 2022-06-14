Сергей Притула признался, что в его жизни есть много знаковых городов – от родного Збаража до Киева, где он построил карьеру и нашел семью, от Львова, связанного с "Варьятами", до Лондона, где он когда-то работал "на заработках".
Важно Все украинское общество стало монолитом, – Притула об уникальной черте украинцев
Таким же знаковым городом для него является Днепр. Он хочет его отдельно поблагодарить за несокрушимость и силу, которую начал испытывать еще много лет назад.
"Мы познакомились в начале нулевых, когда я был капитаном команды КВН "Тернопольская Особенная". И это были невероятные сезоны под аплодисменты довольно требовательной местной публики! Для меня, как для человека, пропагандировавшего именно украиноязычный юмор, было большой радостью видеть в зале людей", которые сознательно приходили на выступления нашей команды! Потом то же самое повторится во времена "Камеди". Потом Днепр станет первым городом центра/востока/юга страны, в котором мы собрали аншлаг с "Варьятами" с первой же попытки. Без раскачки! Полный "Шинник"! – рассказал свою историю Притула.
Но перед этим еще случится 2014-й, когда Днепр станет глыбой, о которой разобьются волны "русского мира". Не сломается. Выстоит! Гордо унесет знамя победы! И сейчас Днепр для меня очень знаковый! И потому, что несокрушимый. И потому, что через 20 лет знакомства у меня здесь появились верные друзья. И потому, что ультрас "Днепра" – это чудо! И потому, что уже 1,5 месяца здесь работает команда нашего фонда,
– добавил Притула.
Именно в Днепре, по его словам, сформировали хаб, из которого каждый день конвои разъезжаются по линии фронта: от Харьковщины до зоны ООС, от Запорожской области до Николаевщины. Он благодарит жителей за гостеприимство и местный бизнес, который поддерживает его волонтерские нужды.
Сергей Притула в Днепре / Фото с инстаграмма ведущего
Реакция сети
Поклонники Приюты в Днепре искренне поблагодарили его за такой теплый отклик и пожелали встретиться с ним уже в мирное время:
- "Спасибо вам, Сергей! Да, Днепр такой. Помните, как я вам сказала при встрече в "Шиннике" после концерта "Варьятов"? Спасибо вам за ваше украиноязычное шоу. Потому что благодаря ему мы русскоязычные украинцы в Днепре учим наш родной язык";
- "Приезжайте! Мы всегда рады! Особенно, когда от Вас такая поддержка нашим ребятам ВСУ. Молимся за них";
- "Всегда рады видеть! В мирные времена, еще пригласим на спектакль";
- "Также Днепр стал примером того, насколько может быть патриотичен русскоязычный город, разбивая в пух и прах русскую пропаганду. Сергей, ждем Вас в гости чаще, с любовью из Днепра! Слава Украине!";
- "Днепр всегда будет для меня символом спасения. Я была в Сумах с начала войны, там очень страшно было. Проехала нашу родную страну в феврале и только в Днепре почувствовала, что смогу быть в безопасности. Навсегда запомню город. Желаю всем жителям здоровья и победы!";
- "Никогда не была в Днепре и очень жалею. Он держится еще с 2014 года и мы благодаря днепрянам. Спасибо вам!";
- "Ребята из Днепра в 14-м приехали и дали п*зды тем, кто стоял на митинге за создание ЗНР. Не сразу, вечером, когда местные разошлись и остались привезенные тетушки. Поэтому да, люди из Днепра крутые";
- "Днепр. Город, где есть русский язык почти повсюду, но нет и не будет "русского мера"! Сергей, спасибо за приятные слова, и за то, что делаете для Украины".