З днем народження, коханий, – Олена Зеленська чуттєво привітала чоловіка з 44-річчям

У вівторок, 25 січня, Володимир Зеленський святкує день народження. Президенту України виповнюється 44 роки. Однією з перших його привітала дружина Олена. Вона розчулила мережу любовним посланням.

У своєму інстаграм-профілі з 1,7-мільйонною аудиторією Олена Зеленська опублікувала чорно-біле фото чоловіка, зроблена на одному з урочистих прийомів. Схоже, з нагоди Дня працівників дипломатичної служби, який вони відзначали 22 грудня в селі Гута на Івано-Франківщині.

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Замість розлогих побажань перша леді залишила лаконічний і сповнений любові підпис. Вона переконана, що свій лагідний і ніжний погляд на цій світлині Володимир Зеленський спрямував на неї, бо він "завжди так на неї дивиться". Вона пообіцяла дивитися на нього з такою з любов'ю.

Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. У нас іще все попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все намріяне втілити разом. З днем народження, коханий,

– чуттєво написала Олена Зеленська.

Володимир Зеленський святкує день народження / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Фоловерів першої леді України розчулило її привітання з нагоди 44-річчя чоловіка. Вони захоплювалися нею в коментарях:

"Яке гарне привітання. З днем народження, пане Президент";

"Розкішне вітання. Щастя та радості в житті";

"Дуже зворушливе привітання і з любов'ю, так тримати";

"Хай там що, ви прекрасна пара, з днем народження. Хай не буде війни";

"Я розчулилась. Любові вам і сил пережити все це".

минулого року Олена Зеленська вітала чоловіка з днем народження рідкісним селфі, на якому вони обоє усміхаються. Тоді перша леді писала, що він – "майже все, що потрібно їй для щастя".

Повний текст публікації Олени Зеленської:

Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене… Тому що ти завжди так на мене дивишся… Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивися! Будь ласка, дивися! У нас іще все попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все намріяне втілити разом. З днем народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди!