Перша леді України залишила в мережі щемливі слова, у яких привітала свого чоловіка, Президента України Володимира Зеленського, із днем народження.

Джерело: інстаграм Олени Зеленської

Вона зазначила, що він – "майже все, що їй потрібно для щастя".

До слова Українці привітали Зеленського з днем народження: відео

Привітання Олени Зеленської

Володимир Зеленський 25 січня відзначає свій 43-й день народження. Гарант країни вже опублікував в мережі фото зі спортзалу, у якому показав рельєфні форми тіла та поділився, що почувається не на 43, а на 30 років.

Втім, без привітань свого коханого не залишила і перша леді України. На інстаграм-сторінці жінка опублікувала миловидне спільне фото, де вони поруч позують на тлі блакитного неба: Володимир щиро усміхається в камеру, а Олена замріяно дивиться у далечінь, закусивши губу.

На цьому фото є майже все, що мені потрібно для щастя. Багато сонця, ми разом і ти – щасливий і усміхнений. З днем народження, коханий! Дякую тобі за кожен день!

– написала Олена Зеленська.



Перша леді України привітала чоловіка з днем народження / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Додамо, що, напевне, перша леді України мала на увазі і їхніх двох дітей, які доповнюють її щастя. Проте сьогодні фото присвячене лише їм двом – подружжю Зеленських.