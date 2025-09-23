Тепер нові подробиці про самопочуття Дмитра розповіла його знайома – режисерка та актриса Аліса Гур'єва. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на її фейсбук-сторінку.

Теж цікаво 50 шурупів у голові: танцюрист балету Дорофєєвої розповів про наслідки нападу працівника УДО

Як виявилося, актор досі залишається в лікарні

Стан такий собі,

– написала Аліса.

Вона додала, що кошти, які акторсько-дубляжна спільнота збирає для Дмитра, підуть на його реабілітацію. Водночас у коментарях під публікацією Ніна Суліма, яка також працює в кіновиробництві, про що йдеться в неї на фейсбук-сторінці, розповіла, що навідувалася до Завадського в лікарню. За її словами, актор дуже вдячний всім за підтримку.



Ніна Суліма розповіла про Дмитра Завадського /Скриншот з фейсбуку

Для довідки! Дмитро Завадський працював у Національному театрі Франка у Києві та активно займався дубляжем ще з 1996 року. Також він знімався в українських серіалах та фільмах.

Що відомо про стан здоров'я Дмитра Завадського?