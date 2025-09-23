Тепер нові подробиці про самопочуття Дмитра розповіла його знайома – режисерка та актриса Аліса Гур'єва. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на її фейсбук-сторінку.
Теж цікаво 50 шурупів у голові: танцюрист балету Дорофєєвої розповів про наслідки нападу працівника УДО
Як виявилося, актор досі залишається в лікарні
Стан такий собі,
– написала Аліса.
Вона додала, що кошти, які акторсько-дубляжна спільнота збирає для Дмитра, підуть на його реабілітацію. Водночас у коментарях під публікацією Ніна Суліма, яка також працює в кіновиробництві, про що йдеться в неї на фейсбук-сторінці, розповіла, що навідувалася до Завадського в лікарню. За її словами, актор дуже вдячний всім за підтримку.
Ніна Суліма розповіла про Дмитра Завадського /Скриншот з фейсбуку
Для довідки! Дмитро Завадський працював у Національному театрі Франка у Києві та активно займався дубляжем ще з 1996 року. Також він знімався в українських серіалах та фільмах.
Що відомо про стан здоров'я Дмитра Завадського?
- Звістка про те, що актор потрапив до лікарні з'явилася ввечері 20 серпня. Про це активно почали писати колеги Дмитра у соцмережах.
- Спершу йшлося про підозру на інсульт, а згодом діагноз підтвердили.