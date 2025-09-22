Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на його особисту сторінку у фейсбук.
За словами колег, у Завадського підозрюють інсульт.
Багато героїв фільмів, серіалів та мультиків говорять голосом Дмитра. Він талановита людина, прекрасний товариш, розумний співрозмовник. Дуже шкода, що з його здоров'ям сталася біда,
– зазначила у фейсбуці Анна Козирицька.
Тепер акторсько-дубляжна спільнота збирає кошти на лікування Дмитра. Долучитися до збору можна за посиланням.
Що відомо про Дмитра Завадського?
- Він народився 15 серпня 1966 року в Києві.
- Дмитро закінчив Драматичну студію при театрі імені Івана Франка за спеціальністю "режисура" та згодом став актором цього театру.
- Також Завадський навчався у Київському інституті культури за спеціальністю "режисура".
- З 1996 року активно працював у сфері дубляжу, подарувавши свій голос сотні героїв фільмів, серіалів та мультфільмів.
- У 2017 році отримав звання Заслуженого артиста України, а також знімався у серіалах "Жіночий лікар-2", "Жити заради кохання" та багатьох інших.