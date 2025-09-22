Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на його особисту сторінку у фейсбук.

За словами колег, у Завадського підозрюють інсульт.

Багато героїв фільмів, серіалів та мультиків говорять голосом Дмитра. Він талановита людина, прекрасний товариш, розумний співрозмовник. Дуже шкода, що з його здоров'ям сталася біда,

– зазначила у фейсбуці Анна Козирицька.

Тепер акторсько-дубляжна спільнота збирає кошти на лікування Дмитра. Долучитися до збору можна за посиланням.

Що відомо про Дмитра Завадського?