За словами колег, у Завадського підозрюють інсульт.

Багато героїв фільмів, серіалів та мультиків говорять голосом Дмитра. Він талановита людина, прекрасний товариш, розумний співрозмовник. Дуже шкода, що з його здоров'ям сталася біда,
– зазначила у фейсбуці Анна Козирицька.

Тепер акторсько-дубляжна спільнота збирає кошти на лікування Дмитра. Долучитися до збору можна за посиланням.

Що відомо про Дмитра Завадського?

  • Він народився 15 серпня 1966 року в Києві.
  • Дмитро закінчив Драматичну студію при театрі імені Івана Франка за спеціальністю "режисура" та згодом став актором цього театру.
  • Також Завадський навчався у Київському інституті культури за спеціальністю "режисура".
  • З 1996 року активно працював у сфері дубляжу, подарувавши свій голос сотні героїв фільмів, серіалів та мультфільмів.
  • У 2017 році отримав звання Заслуженого артиста України, а також знімався у серіалах "Жіночий лікар-2", "Жити заради кохання" та багатьох інших.