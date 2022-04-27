Дмитро Танкович з "Дизель Шоу" розповів, що сталося з його будинком у Бучі

Актор "Дизель Шоу" Дмитро Танкович разом з командою зараз перебуває в Польщі, де з допомогою благодійних концертів збирають кошти на підтримку України. Чоловік розповів, що його дім у Бучі постраждав від рук росіян.

Дмитро Танкович зізнався, що він з сім'єю відчував, що почнеться війна, тому навіть почали готуватися. Актор збирав тривожний рюкзак, однак не встиг зробити це до кінця. Зараз чоловік з командою перебуває в Європі, а всі речі так і залишилися вдома.

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Дмитро Танкович про будинок у Бучі

Актор має будинок у Бучі. Після того, як Дмитро побачив, що сталося з Бучею, Ірпенем та Гостомелем, то перестав думати про майно. Коли окупанти покинули ці міста, "Дизель Шоу" були у Вроцлаві, де мали давати великий благодійний концерт: "Коли ми всі разом зібралися, ми не були навіть впевнені, що вийде концерт відпрацювати, бо те, що ми побачили, це, звичайно, був жах. Але потім ми якось зібралися".

Після того, що я побачив у Бучі, я за свій будинок взагалі якось перестав переживати. Скажімо відверто, мені пощастило. Його тільки розмародерили. Ані міна, ані ракета туди не влучила,

– сказав Танкович.

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