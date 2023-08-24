Вперше після розлучення: Дмитро Ступка показав нову обраницю – ніжне фото зіркової пари

Дмитро Ступка здивував фанів новиною. Український актор показав перше спільне фото з новою обраницею після розлучення з дружиною.

Зіркова пара зараз живе за кордоном в США. Шанувальники привітали актора та побажали йому щастя в стосунках.

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Дмитро Ступка показав кохану

На фото, яке актор поширив у соцмережах, вони з коханою позували усміхаючись. Дівчина була одягнена в чорну майку, а Дмитро обрав білий верх.

Дякую, що ти в мене є,

– написав під фото артист.

З'ясувалося, що чоловік зустрічається з українською співачкою Юлією Калабішкою. Вона виступає під псевдонімом Barabanovа. Як і Дмитро, виконавиця також має дитину. У актора є донька Богдана, а в співачки син Марк.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією фани написали компліменти новій обраниці актора та побажали їм щастя:

"Яка гарненька";

"Кохання. Так приємно дивитись";

"Гарнюні";

"Вона гарна. Щастя тобі";

"Які щасливі очі, рада за вас";

"Котики! Люблю, коли очі сяють";

"Клас".

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