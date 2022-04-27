Дмитро Ступка відповів, чому залишається у США, а не їде в Україну

Український актор Дмитро Ступка ще до війни переїхав у США, однак в Україну на час не повернувся. Він пояснив, що за кордоном проводить концерти та збирає кошти.

Відомий український актор Дмитро Ступка не повертався до України після 24 лютого. Днями він опублікував нове фото в інстаграмі.

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Чому Дмитро Ступка не в Україні

Новий кадр на тлі жовто-синіх смуг актор підписав словами зі знаменитої пісні: "Доброго вечора, ми з України". Однак не у всіх фанів це викликало захват. Одна з шанувальниць запитала, чому ж Дмитро Ступка не в Україні.

Благодійні концерти в США! Кошти з квитків будуть передані на потреби нашої рідної України,

– відповів актор.



Чому Дмитро Ступка у США / Скриншот з інстаграму

Інший підписник дорікнув Ступці й написав, що одягнути вишиванку "це не патріотизм, а треба бути корисним для країни", на що той заявив: "Так і робимо".

Ще один фоловер звинуватив Дмитра в тому, що він начебто знімався у "російських пропагандистських стрічках". І замість того, щоб "викупити свою провину, може навіть зі зброєю в руках боротися з окупантом", – відсиджується у США.

"Я в США приїхав безкоштовно працювати ведучим благодійних концертів і від продажу квитків гроші перераховуються на потребу нашої держави. Вам аби щось написати. Не пишіть херню, будь ласка", – відрізав Дмитро Ступка.