Известный украинский актер Дмитрий Ступка не возвращался в Украину после 24 февраля. На днях он опубликовал новое фото в инстаграма.

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Почему Дмитрий Ступка не в Украине

Новый кадр на фоне желто-синих полос актер подписал словами из знаменитой песни: "Добрый вечер, мы из Украины". Однако не у всех фанов это вызвало восторг. Одна из поклонниц спросила, почему Дмитрий Ступка не в Украине.

Благотворительные концерты в США! Средства из билетов будут переданы на нужды нашей родной Украины,

– ответил актер.



Почему Дмитрий Ступка в США / Скриншот по инстаграма

Другой подписчик упрекнул Ступку и написал, что одеть вышиванку "это не патриотизм, а нужно быть полезным для страны", на что тот заявил: "Так и делаем".

Еще один фоловер обвинил Дмитрия в том, что он вроде бы снимался в "российских пропагандистских лентах". И вместо того чтобы "выкупить свою вину, может даже с оружием в руках бороться с оккупантом", – отсиживается в США.

"Я в США приехал бесплатно работать ведущим благотворительных концертов и от продажи билетов деньги перечисляются на нужду нашего государства. Вам чтобы что-нибудь написать. Не пишите херню, пожалуйста", – отрезал Дмитрий Ступка.

Напомним, недавно стало известно, что разбился брак Дмитрия Ступки. Об этом сообщила его экс-дружина Полина Логунова. Кстати, она уже обрела новую любовь, тогда как актер не комментировал развод.