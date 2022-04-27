Відомий український актор Дмитро Ступка не повертався до України після 24 лютого. Днями він опублікував нове фото в інстаграмі.
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Чому Дмитро Ступка не в Україні
Новий кадр на тлі жовто-синіх смуг актор підписав словами зі знаменитої пісні: "Доброго вечора, ми з України". Однак не у всіх фанів це викликало захват. Одна з шанувальниць запитала, чому ж Дмитро Ступка не в Україні.
Благодійні концерти в США! Кошти з квитків будуть передані на потреби нашої рідної України,
– відповів актор.
Чому Дмитро Ступка у США / Скриншот з інстаграму
Інший підписник дорікнув Ступці й написав, що одягнути вишиванку "це не патріотизм, а треба бути корисним для країни", на що той заявив: "Так і робимо".
Ще один фоловер звинуватив Дмитра в тому, що він начебто знімався у "російських пропагандистських стрічках". І замість того, щоб "викупити свою провину, може навіть зі зброєю в руках боротися з окупантом", – відсиджується у США.
"Я в США приїхав безкоштовно працювати ведучим благодійних концертів і від продажу квитків гроші перераховуються на потребу нашої держави. Вам аби щось написати. Не пишіть херню, будь ласка", – відрізав Дмитро Ступка.