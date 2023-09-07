Нахамив мамі захисника "Азовсталі": Дмитро Ступка знову оскандалився в мережі

7 вересня 2023, 18:14
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Дмитро Ступка

Український актор Дмитро Ступка потрапив у новий гучний скандал. Спочатку він нарвався на критику через висловлювання з-за кордону, а тоді ще й нахамив мамі захисника "Азовсталі" Іллі Самойленка. Артиста захейтили в мережі.

Ступка оскандалився через святкування свого 37-річчя у США. Він заявив, що мріє про закінчення війни, проте підписники розкритикували актора та назвали його "псевдопатріотом".

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Знаменитості дорікнули за те, що він нібито сумує за Україною, перебуваючи за кордоном.


Дмитра Ступку критикують за святкування іменин / Скриншот

Скандальний допис Дмитра Ступки прокоментувала і мама захисника "Азовсталі" Іллі Самойленка – Алла Самойленко. Жінка написала: "Цинічно, але не здивована".

Актор не змовчав і нагрубіянив мамі військового. Ступка хамовито порадив жінці звернутися до психіатра.

Мені вас шкода, зверніться до психіатра,
– цинічно написав Дмитро.


Дмитро Ступка нагрубіянив мамі захисника / Скриншот

Така жорстка відповідь актора викликала ще більшу хвилю хейту. Артиста присоромили, що він пише такі коментарі жінці, син якої захищає країну від окупантів:

  • “Яка гидота та сором, писати таке людині, у якої син відомий на всю країну як мужній захисник та герой. Краще б проковтнули та промовчали, якщо не маєте ані гідності, ані поваги до співвітчизників, які ризикують усім та віддають своє життя за нас”.
  • “А пад*юкам до психіатра не треба? Головне – не вдавіться”.

Згодом Дмитро Ступка видалив скандальний допис із фейсбуку. Він залишив пост в інстаграмі, але видалив всі коментарі та закрив їх від підписників.

За свої скандальні слова відомий актор так і не перепросив.

Де зараз Дмитро Ступка та чому його критикують

  • Артист виїхав до США ще до початку повномасштабної війни в Україні. Після початку вторгнення він жив в Анталії, потім у Польщі, а тоді знову повернувся до Америки.
  • Зазначимо, що за кордоном Дмитро Ступка заробляє коштом майстер-класів, а також проводить благодійні заходи.
  • Крім того, він часто публікує відео з вечірок, а в його роликах "проскакують" російські треки. Через це Дмитра часто критикують.
  • Так, кілька місяців тому Ступка зганьбився тим, що опублікував відео з донькою під трек про "голый наркотик" російського гурту "Каспийский груз", який виступав у Криму. Він спробував невдало виправдатися.

Автор: Марія Бондар