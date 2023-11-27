Буває по-різному, – актор Дмитро Сова розповів правду про свою службу в ЗСУ
Джерело:OBOZ.UA
Український актор Дмитро Сова, який прославився ролями у фільмах "Карпатський рейнджер" та "Черкаси", поділився, як відбувається його служба в Збройних Силах України.
Дмитро Сова пішов у військкомат разом із батьком своєї дружини, Дар'ї Легейди ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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Сова розповів, як потрапив в одну військову частину з тестем
Актор розповів, що йому зателефонували з військкомату у кінці червня та сказали забрати свою повістку.
Я в той час не перебував удома, попросив покласти в поштову скриньку, повернувся – забрав. Зателефонував друзям в "Азов", тестю, який уже на той час служив в авіації. Хотів піти до когось зі своїх – так не потрібно буде додатково налагоджувати комунікації,
– поділився він.
Дмитро зазначив, що таким чином, він потрапив у військову частину, де проходить службу батько його дружини, Дар'ї Легейди.
Це бригада тактичної авіації в Старокостянтинові. Я перебуваю в батальйоні охорони. Як проходить служба? Буває по-всякому. Мене дуже надихають пілоти, з якими бачуся, коли є нагода заїхати до тата. Він командир ланки, за фахом – льотчик-винищувач, і зараз літає,
– розповів Сова.
Актор також поділився, що на початку великої війни разом з тестем облаштовували блокпости біля його будинку. Допоки Дмитру не набрали з військкомату, займався волонтерством.
Стали чергувати на одному з них. Два тижні простояли, а потім переїхали на лівий берег Києва, де потрібна була наша допомога. Оселилися всією родиною у будинку на Осокорках – це житло наших родичів, які переїхали на захід України. Заради безпеки облаштувалися у підвалі – прожили там два тижні. Дружину, її маму та всіх наших тварин завіз у Яремче, а сам повернувся до Києва. Почав волонтерити,
– розповів Сова.
За словами чоловіка, зараз під час служби виникають різні моменти. Однак, його дуже надихають пілоти.
Буває по всякому. Мене дуже надихають пілоти, з якими бачусь, коли є можливість заїхати до тата. Він командир ланки, за спеціальністю – льотчик-винищувач, і зараз літає,
– додав він.
Що раніше казав Сова
- У листопаді актор розповідав, як ставиться до колег, які не готові йти на фронт. Він сказав, що розуміє, що наважитись на це непросто. Сова додав, що має багато друзів, які не йдуть на фронт, але допомагають усім, чим можуть у тилу. Водночас його відштовхують чоловіки, які просто говорять, при цьому нічого не роблять.
- Нещодавно Дмитро казав, що думає про бажання своєї дружини, Дар'ї Легейди піти на фронт бойовою медикинею. Він розповідав, що важко це сприймає, адже бути медиком на війні – складно і фізично, і психологічно. До того ж у дівчини є проблеми з колінами, тож він вважає, що дружині краще залишитися в тилу.