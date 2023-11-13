Є дуже багато нюансів, – Дмитро Сова зізнався, чи засуджує колег, які не йдуть на війну

Український актор Дмитро Сова, який знімався у "Повернення Мухтара-3", Черкаси", "Свати-3", поділився, як ставиться до колег, котрі не готові йти на фронт.

Артист розповів, що на початку повномасштабного вторнення Росії проти України, поїхав з тестем у військкомат. Тоді їм сказали, що зателефонують. У червні Дмитру прийшла повістка.

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Дмитро Сова сказав, чи засуджує колег, які не на війні

Артист відповів, що кожен має свою думку з цього приводу. Адже розуміє, що непросто на це наважитись. Водночас Сова зазначив, що пішов на війну заради того, щоб захистити своїх рідних і близьких.

Я знав, що потраплю до своїх. Адже якщо поруч будуть мої друзі або дуже хороші знайомі, у нас вийде тандем. Це командна робота. Один в полі не воїн. Тут теж треба розуміти: чим ти будеш займатися, як ти себе бачиш на фронті, як ти хочеш розвиватися, який внесок хочеш зробити,

– поділився він.

Актор розповів, що має багато друзів, які не йдуть на фронт, однак, допомагають усім, чим можуть у тилу.

Але вони дочекаються свого часу, а може, їх і не призвуть. Вони допомагають аеророзвідці, записують пропагандистські ролики, український контент. До того ж вони займаються тактичною медициною, їздять на стрільби,

– зізнався чоловік.

Дмитро підкреслив, що його відштовхують чоловіки, які просто говорять, при цьому нічого не роблять.

Як тільки почалася велика війна, ці чоловіки переважно виїхали з Києва. Розумію, у них сім'ї, якісь інші обставини. Але якщо ти не готовий, краще нічого не казати. Не треба виправдовуватися. От і все.Але я не буду ставати на чийсь бік і казати, що ти поганий, бо не захищаєш Батьківщину. Це не моя позиція. Просто хай такі люди нічого не кажуть,

– додав він.

Які плани на майбутнє

Сова поділився, що мріє про якісне українське кіно, з хорошою знімальною групою та сценарієм. Йому хотілося б, щоб знімали фільми про українських військових.

Це не має бути екшн чи бойовик. Це має бути історія про людину перш за все. Може, не за дуже великі гроші, бо ми всі розуміємо, що їх немає, але щоб було чітке продюсування, щоб люди розуміли, що вони з цим фільмом поїдуть за кордон розказувати нашу історію, – поділився Дмитро.

Водночас актор дуже мріє про дитину. Вони вже говорили про це з дружиною.

Ми стоїмо з Дашею на вулиці і розуміємо – нам і діток хочеться, третій рік вже разом. Тільки закінчиться війна, будемо розширювати нашу родину. Треба продовжувати рід. Але мені хочеться бачити, як дитинка росте. Хочеться бачити наживо, а не по скайпу, – зізнався артист.

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