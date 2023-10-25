Цього року заявки подали багато молодих музикантів, серед них є зірки тіктоку. Про це розповів музичний продюсер Нацвідбору, музикант і композитор Дмитро Шуров у програмі ЖВЛ.

Не пропустіть Євробачення-2024: стало відомо, коли та в якому місті відбудеться музичний конкурс

Шуров заінтригував учасником Нацвідбору-2024

Музичний продюсер Pianoбой розповів, хто вирішив взяти участь у міжнародному конкурсі. За його словами, загалом подали 389 заявок.

Зараз я формую лонгліст. Скажу так – є чотири стопудових хіти, є десять потенційних хітів і багато цікавих камбеків. Я думаю, що несподівано людям буде почути, побачити,

– заявив Шуров.

Він також заінтригував, що поміж заявок є виконавець, якого вже бачила вся Європа. Ця людина вже була на відборі і навіть поїхала на Євробачення.

"Вона знову подала пісню. Я не скажу, хто вона, тому що я маю, як музичний продюсер, не створювати зайвих очікувань", – відповів Дмитро.

Наразі загадка – хто з українських артистів артистів захотів знову спробувати свої сили у Нацвідборі-2024. Лонгліст фіналістів оголосять у листопаді.

Довідка! У попередні роки Україну представляло чимало популярних артистів – Руслана (2003), Джамала (2016) і KALUSH (2022), які посіли перші місця. Також брали участь Тіна Кароль, Олександр Пономарьов і Злата Огнєвіч, Вєрка Сердючка, Alyosha, Марія Яремчук, MELOVIN, GO_A та інші.

Полякова теж хоче на Євробачення

Днями співачка Оля Полякова висловила бажання взяти участь у Євробаченні-2024. Виявляється, у неї вже навіть є пісня для конкурсу.

Я дуже хочу поїхати на Євробачення. Мені є що там сказати. У мене є реально крута пісня. Це єврохіт, написаний найкращим шведським автором, який писав багато для Євробачення,

– розповіла Полякова.

На жаль, артистка не може подати свою кандидатуру через нове правило нацвідбору, що обмежує участь артистів, що виступали в Росії після 9 березня 2014 року. Сама ж співачка зазначила, що до країни-агресорки вона востаннє їздила ще на початку 2015, відтоді жодного разу її там не було.