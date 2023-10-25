В этом году заявки подали многие молодые музыканты, среди них есть звезды тиктока. Об этом рассказал музыкальный продюсер Нацотбора, музыкант и композитор Дмитрий Шуров в программе ЖВЛ.

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Шуров заинтриговал участником Нацотбора-2024

Музыкальный продюсер Pianoбой рассказал, кто решил поучаствовать в международном конкурсе. По его словам, в целом подали 389 заявок.

Сейчас я формирую лонглист. Скажу так – есть четыре стопудовых хита, есть десять потенциальных хитов и много интересных камбеков. Я думаю, что неожиданно людям будет услышать, увидеть,

– заявил Шуров.

Он также заинтриговал, что среди заявок есть исполнитель, которого уже видела вся Европа. Этот человек уже был на отборе и даже ездил на Евровидение.

"Он снова подал песню. Я не скажу, кто он, потому что я имею, как музыкальный продюсер, не создавать лишних ожиданий", – ответил Дмитрий.

Пока загадка – кто из украинских артистов артистов захотел снова попробовать свои силы в Нацотборе-2024. Лонглист финалистов объявят в ноябре.

Справка! В предыдущие годы Украину представляло немало популярных артистов – Руслана (2003), Джамала (2016) и KALUSH (2022), занявших первые места. Также принимали участие Тина Кароль, Александр Пономарев и Злата Огневич, Верка Сердючка, Alyosha, Мария Яремчук, MELOVIN, GO_A и другие.

Полякова тоже хочет на Евровидение

На днях певица Оля Полякова выразила желание принять участие в Евровидении-2024. Оказывается, у нее уже есть песня для конкурса.

Я очень хочу поехать на Евровидение. Мне есть что сказать. У меня есть реально крутая песня. Это еврохит, написанный лучшим шведским автором, писавший многое для Евровидения,

– рассказала Полякова.

К сожалению, артистка не может подать свою кандидатуру из-за нового правила нацотбора, ограничивающего участие артистов, выступавших в России после 9 марта 2014 года. Сама же певица отметила, что в страну-агрессорку она в последний раз ездила еще в начале 2015, с тех пор ни разу ее там не было.