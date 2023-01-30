Було за честь, – Тіна Кароль показала, як співала "Два кольори" покійного Дмитра Павличка

Днями Україну засмутила звістка про смерть легендарного Дмитра Павличка. Тіна Кароль згадала, як виконувала на концертах його вірш "Два кольори", покладений на музику.

Герой України Дмитро Павличко помер на 94 році життя 29 січня. На болючу втрату відреагувала Тіна Кароль в інстаграм-сторіз.

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Тіна Кароль відреагувала на смерть Павличка

Виконавиця опублікувала новину про смерть українського поета та громадсько-політичного діяча. Вона згадала, як з дозволу Дмитра Павличка співала пісню "Два кольори" – це вірш Героя України, що поставили на музику.

Це було за честь співати цю пісню з вашого дозволу. Вічна пам'ять. Ця пісня об'єднує українців від першого акорду, і це наш гімн,

– підкреслила Тіна Кароль.



Тіна про смерть Дмитра Павличка / Фото з інстаграм-сторіз

Артистка також опублікувала з, ймовірно, благодійного концерту, де співала "Два кольори", а їй в увесь голос підспівувала публіка. Тіна Кароль зімпровізувала та вигадала нові рядки: "Блакитне – то любов, а жовте – то життя".

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