Від Квітки Цісик до скандалу зі Скрипкою: хто з зірок переспівав "Два кольори" Дмитра Павличка

У неділю, 29 січня, на 94-му році життя помер український поет Дмитро Павличко. Він автор слів легендарної пісні "Два кольори", яку переспівав мало не весь шоу-біз. Про найвідоміших виконавців цього безсмертного хіта дізнавайтеся далі.

Один з представників покоління шістдесятників Дмитро Павличко залишив по собі незмірний слід і завжди житиме в пісні "Два кольори". Він написав її за пів години на з'їзді комсомолу, коли побачив чорну з червоними трояндами хустку на плечах однієї науковиці. В УРСР її називали "гімном націоналістів", але композицію все ж відстояли. Хто та як переспівував "Два кольори" за майже 60 років, далі в матеріалі 24 Каналу.

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Хто переспівав легендарні "Два кольори" Дмитра Павличка

Першим "Два кольори" публічно виконав український оперний співак Анатолій Мокренко на художній раді Українського радіо. Однак тоді її не дозволили записати, бо в червоному та чорному бачили революційний прапор УПА.

Анатолій Мокренко – "Два кольори": слухайте пісню онлайн

Дмитро Павличко та автор музики Олександр Білаш отримували вказівки "зверху" переписати пісню, але на поступки не пішли. Так, у листопаді 1964 року вона прозвучала на радіо у виконанні Дмитра Гнатюка. Саме його голосом світ почув "Два кольори".

Дмитро Гнатюк – "Два кольори": слухайте пісню онлайн

Після цього композиція "Два кольори" розлетілася світом. Наприкінці 80-х її заспівала українська діва Квітка Цісик, яка народилася та виросла у США.

Сам Дмитро Павличко коментував, що "з наших виконавців ніхто так не передав задуму авторів, як вона, співала не лише голосом, а й духом своїм". Її бездоганний вокал він порівнював з гірським повітрям чи джерельною водицею.

Квітка Цісик – "Два кольори": слухайте пісню онлайн

Слідом за Квіткою Цісик "Два кольори" прозвучала у виконанні Василя Зінкевича.

Василь Зінкевич – "Два кольори": слухайте пісню онлайн

Цікаво, що Олег Скрипка теж у цьому списку, але йому довелося просити вибачення перед родиною композитора Олександра Білаша. Річ у тому, що 2021 року лідер гурту "ВВ" переклав "Два кольори" англійською, змінив аранжування та зняв зухвалий кліп з напівоголеними дівчатами. Усе це без дозволу спадкоємців, які мають авторські права на мелодію.

Я не хотів образити почуття до великого композитора Олександра Білаша. Я вибачаюся. Будемо ситуацію урегульовувати законним чином… Моє бажання було прославити цей твір. І я зробив своє бачення,

– виправдовувася музикант.

У відповідь на це донька Білаша заявила, що "не треба такого переосмислення, не треба такого осучаснення", бо такої популяризації твори її батька не потребують.

Олег Скрипка – Two Colors: дивіться відео онлайн

"Два кольори" також переспівували Оксана Муха, Надя Дорофєєва у дуеті з переможцем 11 сезону "Голосу країни" Сергієм Лазановським, Віктор Павлік, Злата Огнєвіч та інші.

Оксана Муха – "Два кольори": дивіться відео онлайн

Надя Дорофєєва та Сергій Лазановський – "Два кольори": дивіться відео онлайн

Віктор Павлік – "Два кольори": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч – "Два кольори": дивіться відео онлайн