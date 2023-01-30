Один из представителей поколения шестидесятников Дмитрий Павлычко оставил после себя неизмеримый след и всегда будет жить в песне "Два кольори". Он написал ее за полчаса на съезде комсомола, когда увидел черный с красными розами платок на плечах одной ученых. В УССР ее называли "гимном националистов", но композицию все же отстояли. Кто и как перепевал "Два кольори" почти за 60 лет, далее в материале 24 Канала.

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Кто перепел легендарные "Два кольори" Дмитрия Павлычко

Первым "Два кольори" публично исполнил украинский оперный певец Анатолий Мокренко на художественном совете Украинского радио. Однако тогда ее не разрешили записать, потому что в красном и черном видели революционный флаг УПА.

Анатолий Мокренко – "Два кольори": слушайте песню онлайн

Дмитрий Павлычко и автор музыки Александр Билаш получали указания "сверху" переписать песню, но на уступки не пошли. Так, в ноябре 1964 года она прозвучала на радио в исполнении Дмитрия Гнатюка. Именно его голосом мир услышал "Два кольори".

Дмитрий Гнатюк – "Два кольори": слушайте песню онлайн

После этого композиция "Два кольори" разлетелась по миру. В конце 80-х ее спела украинская дива Квитка Цисык, которая родилась и выросла в США.

Сам Дмитрий Павлычко комментировал, что "из наших исполнителей никто так не передал замысел авторов, как она, пела не только голосом, но и своим духом". Ее идеальный вокал он сравнивал с горным воздухом или родниковой водицей.

Квитка Цисык – "Два кольори": слушайте песню онлайн

Вслед за Квиткой Цисик "Два кольори" прозвучала в исполнении Василия Зинкевича.

Василий Зинкевич – "Два кольори": слушайте песню онлайн

Интересно, что Олег Скрипка тоже в этом списке, но ему пришлось извиняться перед семьей композитора Александра Билаша. Дело в том, что в 2021 году лидер группы "ВВ" перевел "Два кольори" на английский, сменил аранжировку и снял дерзкий клип с полуобнаженными девушками. Все это без разрешения наследников, которые обладают авторскими правами на мелодию.

Я не хотел обидеть чувства к великому композитору Александру Билашу. Я извиняюсь. Будем ситуацию урегулировать законным образом… Мое желание было прославить это произведение. И я сделал свое видение,

– оправдывался музыкант.

В ответ на это дочь Билаша заявила, что "не нужно такого переосмысления, не нужно такого осовременивания", потому что в такой популяризации произведения ее отца не нуждаются.

Олег Скрипка – Two Colors: смотрите видео онлайн

"Два кольори" также перепевали Оксана Муха, Надя Дорофеева в дуэте с победителем 11 сезона "Голоса страны" Сергеем Лазановским, Виктор Павлик, Злата Огневич и другие.

Оксана Муха – "Два кольори": смотрите видео онлайн

Надя Дорофеева и Сергей Лазановский – "Два кольори": смотрите видео онлайн

Виктор Павлик – "Два кольори": смотрите видео онлайн

Злата Огневич – "Два кольори": смотрите видео онлайн