Зіркове подружжя перебувало у шлюбі два роки. Втім, напружені графіки співачки, постійні роз'їзди та надмірна увага аудиторії до життя пари мали негативний вплив на їхні стосунки.
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Аріана Гранде і Далтон Гомес розлучаються
Як виявилось, подружжя мало проблеми у стосунках й раніше, втім, прийняли рішення розірвати шлюб у січні цього року. Проте Гранде та Гомес продовжують спілкуватися і перебувають у хороших дружніх відносинах.
Вони прийшли до цього рішення разом. У них були проблеми й до січня, але вони хочуть залишитися найкращими друзями,
– поділився інсайдер.
Зазначимо, представники Аріани Гранде і Далтона Гомеса поки не коментують цю інформацію.
Стосунки Гранде та Гомеса: головне
- Співачка та агент з нерухомості почали зустрічатися у лютому 2020 року.
- Наприкінці року стало відомо про заручини подружжя. Тоді Аріана Гранде показалася з коштовною каблучкою з діамантами та перлиною, яку оцінюють в 350 тисяч доларів, що дорівнює майже 10 мільйонам гривень.
- Вже 15 травня 2021 року зіркова пара таємно одружилася. Однак весілля було скромним та інтимним. На свято запросили всього 20 гостей, а церемонія відбулася в будинку подружжя в Монтесіто, що в штаті Каліфорнія.