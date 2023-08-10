Романтична фотосесія вдома: в мережі з'явилися чуттєві кадри Дмитра Кулеби з його коханою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба влаштував нову фотосесію зі своєю коханою, співзасновницею видавництва "Книголав" Світланою Павелецькою. Пара знялася в романтичному фотосеті в будинку, де вони живуть.

На кадрах із закоханими був і домашній улюбленець – пес Марік. Нагадаємо, що кілька місяців тому Світлана опублікувала перші спільні фото з Дмитром Кулебою, підтвердивши стосунки.

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Чарівні кадри закоханим зробила фотографиня Юлія Єлінецька. Вона й поділилася в соцмережі світинами з фотосету в стилі love story.



Дмитро Кулеба з коханою Світланою / Фото Юлії Єлінецької

На кадрах Світлана та Дмитро виглядають дуже щасливими та закоханими. Пара позувала в обіймах одне одного. А на деяких фото з’явився і їхній домашній улюбленець Марік.



Дмитро Кулеба з коханою Світланою / Фото Юлії Єлінецької

Фотозйомка пройшла у пари вдома. Схоже, вони вже давно живуть разом. І тепер прихильники змогли частково побачити будинок закоханих.



Дмитро Кулеба з коханою Світланою / Фото Юлії Єлінецької

Для фотосесії міністр закордонних справ обрав кежуал-образ. Він одягнув джинси та бежеву кофту. А його кохана Світлана позувала у білій сорочці та чорних легінсах. Свій образ вона доповнила прикрасами.

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