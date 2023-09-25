Дмитро Кулеба показався з донькою після довгого відрядження: миле фото
25 вересня 2023, 13:44Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба оприлюднив нове фото з донькою. Він відвідав концерт у школі, де виступала дівчинка.
Міністр закордонних справ України поділився новим сімейним фото в інстаграм-сторіз. Він зустрівся з донькою після тривалого відрядження.
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Дмитро Кулеба показав фото з донькою
Міністр розповів, що після приїзду в Україну відвідав концерт закладу, де навчається його донька Любов. Вона також брала участь у виступі.
Після тривалого відрядження – одразу на концерт школи, в якій займається Люба. Вона чудово співала,
– поділився Кулеба.
Дівчинка на фото позувала з букетом квітів.
Дмитро Кулеба з донькою / Фото з інстаграм-сторіз
Особисте життя Дмитра Кулеби
- Минулого року міністр закордонних справ розлучився з дружиною Євгенією Кулебою – депутаткою Київради. У шлюбі в них народилося двоє дітей – зараз 17-річний син Єгор та 12-річна донька Любов.
- Зараз Дмитро Кулеба перебуває у стосунках з піарницею та засновницею видавництва "Книголав" Світланою Павелецькою. Чутки про їхній роман пішли ще у 2021 році, однак пара ніде публічно не з'являлась разом.
- Вже у квітні цього року Світлана розсекретила їхні стосунки, публічно привітавши Дмитра з днем народження. Відтоді у мережі частіше з'являються спільні кадри закоханої пари.