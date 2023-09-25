Дмитро Кулеба показався з донькою після довгого відрядження: миле фото

Дмитро Кулеба оприлюднив нове фото з донькою. Він відвідав концерт у школі, де виступала дівчинка.

Міністр закордонних справ України поділився новим сімейним фото в інстаграм-сторіз. Він зустрівся з донькою після тривалого відрядження.

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Дмитро Кулеба показав фото з донькою

Міністр розповів, що після приїзду в Україну відвідав концерт закладу, де навчається його донька Любов. Вона також брала участь у виступі.

Після тривалого відрядження – одразу на концерт школи, в якій займається Люба. Вона чудово співала,

– поділився Кулеба.

Дівчинка на фото позувала з букетом квітів.



Дмитро Кулеба з донькою / Фото з інстаграм-сторіз

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