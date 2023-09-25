Министр иностранных дел Украины поделился новым семейным фото в инстаграм-сториз. Он встретился с дочерью после длительной командировки.

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Дмитрий Кулеба показал фото с дочерью

Министр рассказал, что по приезде в Украину посетил концерт заведения, где учится его дочь Любовь. Она также участвовала в выступлении.

После длительной командировки – сразу на концерт школы, в которой занимается Люба. Она прекрасно пела,

– поделился Кулеба.

Девочка позирует на фото с букетом цветов.



Дмитрий Кулеба с дочерью / Фото с инстаграм-сториз

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