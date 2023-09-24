На початку місяця Alyosha (Олена Тополя) разом з дітьми повернулась до України й возз'єдналась з чоловіком. Та зараз подружжя знову чекає розлука.
До слова Вперше за довгий час, – Тарас Тополя замилував мережу спільним фото з дружиною
Alyosha поділилась сімейним фото
Виконавиця показала милі фото з чоловіком та синами – Романом і Марком. Вона також поділилась знімком, як Тарас Тополя вкладав спати наймолодшу доньку Марію.
Вклав Марійку спатки й в дорогу. Бажаємо успіхів в турі й міцного здоров'я. Ми чекаємо на тебе вдома. Дуже-дуже-дуже,
– звернулась Alyosha до чоловіка.
Тарас Тополя з синами / Фото з інстаграму Alyosha
Тарас Тополя з донькою / Фото з інстаграму Alyosha
Розлука станеться тому, що гурт "Антитіла" вирушає в північноамериканський тур, що стартує 28 вересня. Він охопить 12 міст в США та Канаді. Колектив їде з концертами з конкретною метою – музиканти хочуть зібрати 500 тисяч доларів на 10 тисяч аптечок для ЗСУ.
Alyosha нещодавно повернулась до України
Близько півтора року Alyosha з безпекових причин разом з дітьми жила у США у батьків Тараса Тополі. Та цього року вона повернулась до України. Діти зіркового подружжя будуть навчатися в українській школі.
Alyosha пояснила, що далі сім'я не могла перебувати у розлуці – саме тому вона вирішила повернутись додому.
"Я не збиралася жити так далі, я хотіла бути зі своєю сім'єю. Я розуміла всі умови й що це війна, певний час це працювало, але потім я зрозуміла, що можу втратити набагато більше", – пояснювала зірка.