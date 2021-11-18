"Наче трійнята": Дмитро Комаров вразив схожістю з молодшими братом і сестрою
Джерело:фото з інстаграму Дмитра Комарова
Український телеведучий Дмитро Комаров виріс не один в сім'ї – у нього є ще молодші двійнята, яких чоловік особливо любить та цінує. І в день їхнього народження чоловік публічно привітав рідних та залишив кілька рідкісних світлин.
38-річний ведучий шоу "Світ навиворіт" поділився, що хоч УЗД в мами показувало лише одну дитину, він був переконаний, що в нього буде і братик, і сестричка одночасно. Так і сталось – в його сім'ї з'явились Микола та Ангеліна. Зазначимо, що усі діти народились і виросли в Києві.
До слова Подвійне щастя звалилося на голову, – дружина Дмитра Комарова про знайомство з чоловіком
Цінуйте своїх рідних та близьких. Сім'я – найдорожче, що є в житті кожного з нас з вами,
– написав ведучий.
Дмитро Комаров з братом Миколою і сестрою Ангеліною / Фото з інстаграму ведучого
Вражаюча подібність Дмитра з рідними
На знімках можна побачити маленьких дітей, де Дмитро – в центрі знімка, а Микола з Ангеліною – по боках. На інших фото Комаров міцно обіймає родичів та разом з ними відпочиває.
Дмитро Комаров з маленькими братиком і сестрою / Фото з інстаграму ведучого
Дмитро Комаров з рідними на відпочинку / Фото з інстаграму ведучого
Дмитро Комаров з рідними на відпочинку / Фото з інстаграму ведучого
Фанати були вражені, наскільки можуть бути схожими люди, навіть якщо у них 6-річна різниця у віці:
- "Це таке щастя! Діма! Вітаю! Знаю, як ти ними дорожиш і як ти їх дисциплінуєш", – Лідія Таран;
- "Як же ви всі схожі";
- "Наче трійнята";
- "Яка класна фотка дитяча" Помітно, які ви дружні! Клас! Мої Вітання";
- "Красиві такі";
- "Ви як трійнята! Схожі дуже";
- "Ви не двійнята, ви трійнята";
- "Прямо клони";
- "Так схожі… І такі всі класні";
- "Трійнята".