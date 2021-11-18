38-річний ведучий шоу "Світ навиворіт" поділився, що хоч УЗД в мами показувало лише одну дитину, він був переконаний, що в нього буде і братик, і сестричка одночасно. Так і сталось – в його сім'ї з'явились Микола та Ангеліна. Зазначимо, що усі діти народились і виросли в Києві.

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"З днем народження, мої рідні двійнята. Люблю вас. Брат і сестра – мої найкращі друзі. Дякую мамі з татом за їхній найкращий подарунок. До того ж, я сам цей подарунок просив у свої 6 років, випрошуючи "блатика і сестличку" ("р" тоді ще не вимовляв). І незважаючи на те, що УЗД у 1989 чомусь показало одну дитину, я продовжував говорити всім навколо, що в мене буде братик і сестричка. Так і вийшло. Сестра старша за брата на 10 хвилин", – зізнався Комаров.

Цінуйте своїх рідних та близьких. Сім'я – найдорожче, що є в житті кожного з нас з вами,

– підсумував ведучий.



Дмитро Комаров з братом Миколою і сестрою Ангеліною / Фото з інстаграму ведучого

Вражаюча подібність Дмитра з рідними

На знімках можна побачити маленьких дітей, де Дмитро – в центрі знімка, а Микола з Ангеліною – по боках. На інших фото Комаров міцно обіймає родичів та разом з ними відпочиває.



Дмитро Комаров з маленькими братиком і сестрою / Фото з інстаграму ведучого



Дмитро Комаров з рідними на відпочинку / Фото з інстаграму ведучого



Дмитро Комаров з рідними на відпочинку / Фото з інстаграму ведучого

Фанати були вражені, наскільки можуть бути схожими люди, навіть якщо у них 6-річна різниця у віці: