38-летний ведущий шоу "Мир наизнанку" поделился, что хоть УЗИ у мамы показывало только одного ребенка, он был убежден, что у него будет и братик, и сестричка одновременно. Так и случилось – в его семье появились Николай и Ангелина. Все дети родились и выросли в Киеве.

К слову Двойное счастье свалилось на голову, – жена Дмитрия Комарова о знакомстве с мужем

Цените своих родных и близких. Семья – самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас с вами,
– написал ведущий.

Дмитро Комаров з братом і сестрою

Дмитрий Комаров с братом Николаем и сестрой Ангелиной / Фото из инстаграма ведущего

Впечатляющее сходство Дмитрия с родными

На фото можно увидеть маленьких детей, где Дмитрий – в центре, а Николай с Ангелиной – по бокам. На других фото Комаров крепко обнимает родственников и вместе с ними отдыхает.

Дмитро Комаров з братом і сестрою

Дмитрий Комаров с маленькими братом и сестрой / Фото из инстаграма ведущего

Дмитро Комаров з братом і сестрою

Дмитрий Комаров с родными на отдыхе / Фото из инстаграма ведущего

Дмитро Комаров з братом і сестрою

Дмитрий Комаров с родными на отдыхе / Фото из инстаграма ведущего

Фанаты были поражены, насколько могут быть похожи люди, даже если у них 6-летняя разница в возрасте:

  • "Это такое счастье! Дима! Поздравляю! Знаю, как ты ими дорожишь и как ты их дисциплинируешь", – Лидия Таран;
  • "Как же вы все похожи";
  • "Как тройняшки";
  • "Какая классная фотка детская" Заметно, какие вы дружные! Класс! Мои Поздравления";
  • "Красивые такие";
  • "Вы как тройняшки! Похожи очень";
  • "Вы не двойняшки, вы тройняшки";
  • "Прямо клоны";
  • "Так похожи… И такие все классные";
  • "Тройнята".