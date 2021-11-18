38-летний ведущий шоу "Мир наизнанку" поделился, что хоть УЗИ у мамы показывало только одного ребенка, он был убежден, что у него будет и братик, и сестричка одновременно. Так и случилось – в его семье появились Николай и Ангелина. Все дети родились и выросли в Киеве.

К слову Двойное счастье свалилось на голову, – жена Дмитрия Комарова о знакомстве с мужем

Цените своих родных и близких. Семья – самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас с вами,

– написал ведущий.

Дмитрий Комаров с братом Николаем и сестрой Ангелиной / Фото из инстаграма ведущего

Впечатляющее сходство Дмитрия с родными

На фото можно увидеть маленьких детей, где Дмитрий – в центре, а Николай с Ангелиной – по бокам. На других фото Комаров крепко обнимает родственников и вместе с ними отдыхает.

Дмитрий Комаров с маленькими братом и сестрой / Фото из инстаграма ведущего

Дмитрий Комаров с родными на отдыхе / Фото из инстаграма ведущего

Дмитрий Комаров с родными на отдыхе / Фото из инстаграма ведущего

Фанаты были поражены, насколько могут быть похожи люди, даже если у них 6-летняя разница в возрасте: