38-летний ведущий шоу "Мир наизнанку" поделился, что хоть УЗИ у мамы показывало только одного ребенка, он был убежден, что у него будет и братик, и сестричка одновременно. Так и случилось – в его семье появились Николай и Ангелина. Все дети родились и выросли в Киеве.
К слову Двойное счастье свалилось на голову, – жена Дмитрия Комарова о знакомстве с мужем
Цените своих родных и близких. Семья – самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас с вами,
– написал ведущий.
Дмитрий Комаров с братом Николаем и сестрой Ангелиной / Фото из инстаграма ведущего
Впечатляющее сходство Дмитрия с родными
На фото можно увидеть маленьких детей, где Дмитрий – в центре, а Николай с Ангелиной – по бокам. На других фото Комаров крепко обнимает родственников и вместе с ними отдыхает.
Дмитрий Комаров с маленькими братом и сестрой / Фото из инстаграма ведущего
Дмитрий Комаров с родными на отдыхе / Фото из инстаграма ведущего
Дмитрий Комаров с родными на отдыхе / Фото из инстаграма ведущего
Фанаты были поражены, насколько могут быть похожи люди, даже если у них 6-летняя разница в возрасте:
- "Это такое счастье! Дима! Поздравляю! Знаю, как ты ими дорожишь и как ты их дисциплинируешь", – Лидия Таран;
- "Как же вы все похожи";
- "Как тройняшки";
- "Какая классная фотка детская" Заметно, какие вы дружные! Класс! Мои Поздравления";
- "Красивые такие";
- "Вы как тройняшки! Похожи очень";
- "Вы не двойняшки, вы тройняшки";
- "Прямо клоны";
- "Так похожи… И такие все классные";
- "Тройнята".