Оскільки Дмитро багато часу проводить на зйомках і в подорожах, то рідко буває на світських заходах разом із дружиною. Для особливих випадків Олександра завжди обирає розкішне вбрання.
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Рідкісне фото Кучеренко та Комарова
Знамените подружжя позувало перед камерами у вечірньому вбранні. Дмитро одягнув чорний смокінг і білу сорочку, яку не застібав на всі ґудзики.
Олександра постала в обіймах коханого в розкішній чорній сукні без рукавів та зі стриманим декольте. Довге розкішне волосся красуня зібрала в елегантний низький хвіст, а на обличчі зробила макіяж з сірими та коричневими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах. Серед аксесуарів її аутфіт довершили вишукані масивні сережки.
Іноді ми виглядаємо так. Декілька разів на рік, коли Дмитро повертається з джунглів до Києва та одягає смокінг,
– з усмішкою написала Кучеренко під фото.
Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров / Фото з інстаграму журналістки
У коментарях прихильники засипали зіркову пару компліментами.
- "Яка ви гарна пара!"
- "Обожнюю вашу неймовірно гарну та позитивну пару!"
- "Ви неперевершені. Обожнюю вас!"
- "Наша улюблена танцювальна пара!"
- "Які гарні! Не можу надивитися! Я вас так люблю!"