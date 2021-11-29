Поскольку Дмитрий много времени проводит на съемках и в путешествиях, то редко бывает на светских мероприятиях вместе с женой. Для особых случаев Александра всегда выбирает роскошный наряд.
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Редкое фото Кучеренко и Комарова
Знаменитые супруги позировали перед камерами в вечерних нарядах. Дмитрий надел черный смокинг и белую рубашку, которую не застегивал на все пуговицы.
Александра предстала в объятиях любимого в элегантном черном платье без рукавов и со сдержанным декольте. Длинные роскошные волосы красавица собрала в элегантный низкий хвост, а на лице сделала макияж серыми и коричневыми тенями на веках и бледной помадой на губах. Из аксессуаров ее аутфит завершили изысканные массивные серьги.
Иногда мы выглядим так. Несколько раз в год, когда Дмитрий возвращается из джунглей в Киев и надевает смокинг,
– с улыбкой написала Кучеренко под фото.
Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров / Фото из инстаграма журналистки
В комментариях поклонники засыпали звездную пару комплиментами.
- "Какая вы красивая пара!"
- "Обожаю вашу невероятно красивую и позитивную пару!"
- "Вы неотразимы. Обожаю вас!"
- "Наша любимая танцевальная пара!"
- "Какие красивые! Не могу налюбоваться! Я вас так люблю!"