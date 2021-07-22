Телеведуча й журналістка Олександра Кучеренко та мандрівник Дмитро Комаров – одна зі зразкових пар українського шоу-бізнесу. Попри те, що чоловік рідко буває вдома через відрядження, стосунки між ними не погіршуються.

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Олександра Кучеренко про шлюб з Комаровим

Деталі спільного життя ведуча розповіла в новому інтерв'ю. Вона зізналась, що за 2 роки шлюбу Дмитро та Олександра ще більше зблизилися та стали ріднішими.

Прийняли характери, почали розуміти й відчувати один одного глибше. Адже добре, що в цілому нічого не змінилося в наших відносинах: я хочу, щоб вони завжди залишалися такими ж легкими й світлими, як з перших секунд спілкування,

– розповіла Кучеренко.

Як подружжя подорожує

Дівчина додала, що намагається про все думати заздалегідь та бути відповідальною в будь-яких рішеннях. Однак подорожі з Дмитром вона не планує: "Поруч з чоловіком завжди доводиться діяти спонтанно. І бути готовою до будь-яких пригод! У таких випадках я просто розслабляюся і в поїздках у всьому довіряюся Дімі".

Очевидно, що саме Комаров відповідає за різноманітні поїздки. До пандемії подружжя обожнювало відпочинок в Азії, але згодом відкрили для себе чудові місця в Україні, зокрема, Карпати. Через постійні подорожі Дмитра Олександра порівнює їхню квартиру з музеєм. Там чимало фігур, масок, старовинних списів.

Остання поїздка пари була до Одеси. Там вони відсвяткували день народження мандрівника. Попри погану погоду, Олександрі та Дмитру було "романтично, цікаво і смачно". "Ми вдосталь наїлися одеських делікатесів і поласували святковим тортом", – розповіла ведуча.

Яскрава пара журналістів

Кучеренко розповіла, що в їхньому подружжі й вона, і Дмитро – надзвичайно творчі особистості, а тому їм завжди є про що поговорити. Оскільки подружжя працює в одному професійному середовищі, вони бездоганно розуміють особливості праці.

Радимося, сперечаємося, шукаємо правильні рішення. Нам дуже пощастило, що один для одного ми – найкращі друзі в будь-якому питанні,

– наголосила Олександра.