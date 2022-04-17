Дмитро Комаров побував на Луганщині: просить мешканців евакуюватися
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
Український мандрівник Дмитро Комаров побував на Луганщині. Оцінивши ситуацію там, він закликав евакуйовуватись.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай опублікував повідомлення від мандрівника Дмитра Комарова. Телеведучий закликає мешканців Луганської й Донецької областей евакуйовуватися.
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Дмитро Комаров просить евакуюватися
Мандрівник зауважив, що зараз – гостра і небезпечна фаза вторгнення Росії в Україну. Особлива ситуація з Донецькою та Луганською областями.
Тому що ворог не має принципів, честі, совісті й він просто стирає з лиця землі міста й села і буде продовжувати робити це з використовуванням артилерії, авіації, ракет. Тому велике прохання до всіх: будь ласка, евакуюйтеся,
– сказав Дмитро Комаров.
"Дізнайтеся у районних адміністраціях, звідки відправляються евакуаційні автобуси. Допоможіть пристарілим, самотнім людям. Ви обов'язково повернетеся у свої будинки, знову будете жити у мирному домі, мирній Україні, мирній області, але зараз краще покинути доми задля вашої безпеки", – додав мандрівник.
Дмитро Комаров нагадав, що у тих містах, що тимчасово окуповані, росіяни зносять все з лиця землі й займаються геноцидом, а не порятунком.
Дмитро Комаров звернувся до українців:
"Дмитро Комаров завітав на Луганщину, побачив на власні очі, що орки зробили з нашою областю. Щохвилини в нас чутно вибухи! В таких умовах неможливо жити! А що буде після наступу рашистів?! Ми не зможемо Вам допомогти! Давайте діяти на випередження! Подбайте про дітей! Якщо ми Вас втратимо, то за що тоді воюємо?! Бережіть себе! Переможемо, повернемося, відбудуємося!" – додав Сергій Гайдай до слів Дмитра Комарова.