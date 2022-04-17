Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опубликовал сообщение от путешественника Дмитрия Комарова. Телеведущий призывает жителей Луганской и Донецкой областей эвакуироваться.

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Дмитрий Комаров просит эвакуироваться

Путешественник отметил, что сейчас острая и опасная фаза вторжения России в Украину. Особая ситуация с Донецкой и Луганской областями.

Потому что у врага нет принципов, чести, совести и он просто стирает с лица земли города и села и будет продолжать делать это с использованием артиллерии, авиации, ракет. Поэтому большая просьба ко всем: пожалуйста, эвакуируйтесь,

– сказал Дмитрий Комаров.

"Узнайте в районных администрациях, откуда отправляются эвакуационные автобусы. Помогите престарелым, одиноким людям. Вы обязательно вернетесь в свои дома, снова будете жить в мирном доме, мирной Украине, мирной области, но сейчас лучше покинуть дома ради вашей безопасности", – добавил путешественник.

Дмитрий Комаров напомнил, что во временно оккупированных городах россияне сносят все с лица земли и занимаются геноцидом, а не спасением.

Дмитрий Комаров обратился к украинцам: