Дмитро Дікусар розповів, якими якостями повинна володіти його кохана

Успішний український танцівник Дмитро Дікусар відповів на запитання, що стосується його особистого життя. Артист поділився, якою повинна бути його обраниця. За словами Дікусара, вона має бути доброю та мудрою.

Український танцівник та зірка "Танців з зірками" Дмитро Дікусар двічі був одружений, але досі не знайшов своє кохання. Однак чоловік вирішив, з якою жінкою хотів би зав'язати стосунки.

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Якою має бути кохана Дмитра Дікусара

Хореограф поділився, що для нього еталоном є мама. Тому хотів, щоб його кохана мала схожі якості, якими володіє його ненька.

Доброта. Навіть не можу уявити поряд із собою навіть супергарну дівчину, суперталановиту, суперрозумну, якщо вона зла... Я це відчуваю,

– назвав першу якість Дмитро Дікусар.

Також для танцівника важлива мудрість. "Хочу, щоб моя жінка була мудрою людиною. Саме мудрою", – підкреслив чоловік.



Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму танцівника

Особисте життя Дмитра Дікусара