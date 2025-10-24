Водночас вперше за понад пів року показав нове фото та поділився роздумами про службу та життя. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Дмитра Дікусара.

24 жовтня танцівнику виповнилося 40 років. З нагоди дня народження він зробив публікацію, де говорить про переосмислення життя за час служби.

В голові тисячі думок про дуже різні речі: довгий і різноманітний військовий шлях, служіння людям, десятки загиблих товаришів/друзів/побратимів, помилки й вдалі операції, віра в Всесвіт/Бога/Долю і тимчасова втрата віри, піднесення і розпач, несправедливість і карма в дії, депресія, пошук внутрішнього спокою і балансу,

– написав Дікусар.

Дмитро також поділився власними спостереженнями за військовими.

Я помітив особливе ставлення до життя. Їх легкість, посмішки й гумор, не дивлячись на те, що це, ймовірно, білет в один кінець. Розуміння, що всім і так доведеться колись залишити цей світ, щоб знову повернутися і проживати життя знову, і знову. Ці світлі душі й наповнені любов'ю палкі серця. Україна обов'язково переможе,

– зазначив воїн.

Він додав, що варто любити й цінувати близьких й не витрачати час на людей, які не заслуговують цього.

Зауважимо, попри те, що в публічний простір Дмитро Дікусар виходить доволі рідко, він намагається завжди тримати контакт з рідними та близькими. Зокрема, про це розповідала його колишня дружина Олена Шоптенко. Вона в програмі "Тур зірками", яка виходить на ютуб-каналі Радіо-Люкс, поділилася, що іноді переписується з Дмитром. Танцівниця зауважила: щороку вони з Дікусаром вітають одне одного з днем народження.

