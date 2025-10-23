Королева Великої Британії з'явилась у чорному образі. Пише 24 Канал з посиланням на People.
Дивіться також У шкіряному костюмі від Louis Vuitton: Меланія Трамп зустрілася з королевою Каміллою
Королева Камілла одягнула чорну шовкову сукню від Фіони Клер і чорну мантилью від Філіпа Трісі. Її образ нагадував деякі вбрання королеви Єлизавети для аудієнцій з лідером католицької церкви.
Король Чарльз III та королева Камілла на зустрічі з Папою Римським / Фото Getty Images
Лише кільком представницям королівської родини дозволено носити білий одяг на зустрічі з Папою Римським. Традиція "привілей білого" поширюється виключно на католицьких королев і принцес. У список, зокрема, увійшли княгиня Монако Шарлін, королева Бельгії Матильда, королева Іспанії Летиція.
Для довідки! Королева Камілла сповідує англіканство.
Як пише Tatler, Камілла обрала символічні коштовності для історичного візиту до Ватикану. Брошка є сімейною реліквією, вона належала покійній Єлизаветі II. Королева ніколи не носила цю прикрасу на публіці, а от дружина короля Чарльза III часто обирає її, віддаючи шану свекрусі.
Намисто Каміли, перли едвардіанської епохи з діамантовою застібкою, – також особливе. Річ у тім, що королева одягала його для фото з чоловіком на честь 14-ї річниці шлюбу. Це її улюблене намисто.
Королева Камілла у Ватикані / Фото Getty Images
Що відомо про візит короля і королеви до Ватикану?
Візит короля Чарльза III та королеви Камілли до Ватикану – історична подія. Разом з Папою Левом XIV вони відвідали молитовну службу в Сикстинській капелі. Це була перша спільна публічна молитва британського монарха та Папи Римського приблизно за 500 років.
Букінгемський палац називає цей візит "значним моментом" у стосунках з католицькою церквою.