Королева Великої Британії з'явилась у чорному образі. Пише 24 Канал з посиланням на People.

Королева Камілла одягнула чорну шовкову сукню від Фіони Клер і чорну мантилью від Філіпа Трісі. Її образ нагадував деякі вбрання королеви Єлизавети для аудієнцій з лідером католицької церкви.

Король Чарльз III та королева Камілла на зустрічі з Папою Римським / Фото Getty Images

Лише кільком представницям королівської родини дозволено носити білий одяг на зустрічі з Папою Римським. Традиція "привілей білого" поширюється виключно на католицьких королев і принцес. У список, зокрема, увійшли княгиня Монако Шарлін, королева Бельгії Матильда, королева Іспанії Летиція.

Для довідки! Королева Камілла сповідує англіканство.

Як пише Tatler, Камілла обрала символічні коштовності для історичного візиту до Ватикану. Брошка є сімейною реліквією, вона належала покійній Єлизаветі II. Королева ніколи не носила цю прикрасу на публіці, а от дружина короля Чарльза III часто обирає її, віддаючи шану свекрусі.

Намисто Каміли, перли едвардіанської епохи з діамантовою застібкою, – також особливе. Річ у тім, що королева одягала його для фото з чоловіком на честь 14-ї річниці шлюбу. Це її улюблене намисто.

Королева Камілла у Ватикані / Фото Getty Images

Що відомо про візит короля і королеви до Ватикану?