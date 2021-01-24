40-річний український ресторатор Дмитро Борисов став татком всьоме. Дружина Олена народила коханому доньку у свій день народження. Багатодітні батьки вже встигли показати перше фото з крихіткою.

Друга дружина Дмитра Борисова Олена 23 січня відсвяткувала день народження та народила доньку. Для рестораторки – це п'ята дитина, а для власника мережі "Сім'я ресторанів Дмитра Борисова" – сьома. Багатодітна мама оприлюднила перше фото з дівчинкою в інстаграмі.

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"Кращий твій подаруночок – це я!" – подумала дівчинка і прийшла в цей прекрасний світ у день народження мами,

– написала Олена Борисова.

На фото вона позує в ліжку в клініці з новонародженою донечкою на руках і без макіяжу. Дмитро Борисов підтримував кохану під час пологів та став автором милого сімейного селфі у перші хвилини життя малечі. Подружжя вирішило не демонструвати її обличчя публіці та не поспішає розсекречувати ім'я дівчинки.



Дмитро Борисов з дружиною і донькою / Фото Instagram / @lena_borysova

Нагадаємо, про вагітність Олени Борисової стало відомо в листопаді минулого року. Тоді вона зізналась, що пологи заплановані на січень.

Для Дмитра Борисова дівчинка, яка з'явилась на світ, стала сьомою дитиною. У ресторатора є двоє дітей від першого шлюбу, а друга обраниця Олена народила йому ще п'ятьох.



Дмитро Борисов з дружиною і дітьми / Фото Instagram / @dmytro_borisov