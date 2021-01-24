40-летний украинский ресторатор Дмитрий Борисов стал отцом в седьмой раз. Жена Елена родила любимому дочь в свой день рождения. Многодетные родители уже успели показать первое фото с крохой.

Вторая жена Дмитрия Борисова Елена 23 января отпраздновала день рождения и родила дочь. У Елены – это пятый ребенок, а у владельца сети "Семья ресторанов димы Борисова" – седьмой. Многодетная мама обнародовала первое фото с девочкой в Инстаграме.

К теме Пополнение в королевской семье: когда принцесса Евгения родит первенца

"Лучший твой подарочек – это я!" – подумала девочка и пришла в этот прекрасный мир в день рождения мамы,

– написала Елена Борисова.

На фото она позирует в постели в клинике с новорожденной дочерью на руках и без макияжа. Дмитрий Борисов поддерживал любимую во время родов и стал автором милого семейного селфи в первые минуты жизни малыша. Супруги решили не демонстрировать ее лицо публике и не спешат рассекречивать имя девочки.



Дмитрий Борисов с женой и дочкой / Фото Instagram / @lena_borysova

Напомним, о беременности Елены Борисовой стало известно в ноябре прошлого года. Тогда она призналась, что роды запланированы на январь.

Для Дмитрия Борисова девочка, которая появилась на свет, стала седьмым ребенком. У ресторатора есть двое детей от первого брака, а вторая избранница Елена родила ему еще пятерых.

Дмитрий Борисов с женой и детьми / Фото Instagram / @dmytro_borisov