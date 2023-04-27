Дмитро Ступка відповів на хейт за російський трек у день народження доньки: "Шо ви причепились"

Днями доньці Дмитра Ступки та Поліни Логунової виповнилося 6 років. Дівчинку він привітав під російський трек азербайджанського гурту. Йому дорікнули в коментарях, але актор відповів.

36-річний Дмитро Ступка зганьбився тим, що віз доньку непристебнутою на передньому сидінні авто. Та ще й під трек про "голый наркотик" гурту "Каспийский груз", якому п'ять років тому заборонили в'їзд в Україну за виступи в Криму. Під відео його розкритикували, але актор абсурдно виправдався, згадавши захисників, які розмовляють російською.

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Дмитро Ступка відповів на критику за російський трек

"Як можна таке гарне свято зіпсувати рашистською піснею?" – здивувалася одна з підписниць Ступки. Він відповів, що "хлопці з Баку", але дівчина продовжила: "Це чудово, але ви ж український актор! Чи в нас немає українських пісень, щоб передати свої почуття?"

Та можна звичайно. Так вже сталось,

– написав Дмитро Ступка, але відео не видалив.

Дмитро Ступка відповів на критику за російський трек / Скриншот з інстаграму

Тоді як коментарі під відео актор "підчистив". Його зачепили слова, що "видатний дідусь перевертається від таких пісень", бо поки він слухає російське, "роками гине цвіт нації".

Та шо ви причепились до пісень. Як кажуть, на смак і колір… Цей гурт не є російським. А якщо ви думаєте, що через війну зникне російська мова, то помиляєтесь. Багато наших воїнів і захисників розмовляють російською мовою. І що тепер? Їх тепер за це не поважати?

– риторично запитав Дмитро Ступка.

Однак зараз цей коментар уже видалений.

Дмитро Ступка відповів на критику за російський трек / Фото NV