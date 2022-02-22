Для мене більше не існує країни, де я народився, – ведучий Олексій Суханов відрікся від Росії

Український ведучий Олексій Суханов народився і до 2014 року проживав у Росії. Після визнання Путіним бойовиків на Донбасі чоловік заявив, що для нього більше не існує тієї країни.

Рішення диктатора про визнання бойовиків викликало хвилю обурення, злості та ненависті у цивілізованому світі. Від Росії відмовляються навіть ті, для кого вона є батьківщиною.

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Олексій Суханов відрікся від Росії

Від сьогодні для мене більше не існує країни, де я народився, виріс, прожив до 2014 року… На жаль, але у мене викликає огиду та презирство чиєсь бажання принизити право на свободу вибору, незалежності, самовизначення!

– наголосив ведучий.

Він додав, що будь-які спробу знецінити право на свободу та незалежність є ознаками тиранії та тероризму. Також Олексій звернув увагу на світових лідерів, які протягом багатьох років "закривали очі на екстремістів, хворих на імперськість, що перебувають у полоні брехні своїх вигадок, ілюзій, які заважають жити здоровим людям, руйнують життя, долі, майбутнє".

"У мене більше немає минулого, але є сьогодення. Яким би знервованим воно не було, але в Україні, і майбутнє з Україною. Україна була, є і буде, хто б що не говорив. Принаймні, для мене і в моєму житті! Слава Україні! Слава Героям, які загинули і заради світлої пам'яті та величезної людської честі яких, ми маємо зберегти Україну!" – емоційно написав в мережі телеведучий.



Олексій Суханов / Фото з інстаграму ведучого

Росія визнала бойовиків на Донбасі: реакція світу