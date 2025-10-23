Він під час церемонії поспілкувався з журналістами, де поділився подробицями про стан здоров'я "Дизеля". Пише 24 Канал з посиланням на ТСН.
Як виявилося, ніхто не знав, що Андрій мав хронічне захворювання.
Це стало величезною несподіваною новиною. Він зневажливо ставився до лікування й тому подібного. Його улюбленими ліками було активоване вугілля,
– поділився Original Dizzy.
У музиканта була ішемічна хвороба, що призвела до серцевої недостатності. Про це напередодні повідомили у фейсбуці Green Grey.
Що відомо про смерть "Дизеля" з Green Grey?
- Серце Андрія Яценка перестало битися 20 жовтня близько 9 ранку.
- На момент смерті йому було 55 років.
- Прощання з "Дизелем" проходило в "Будинку кіно". Провести в останню путь, окрім рідних та колег, прийшло чимало шанувальників артиста.
- Тіло Андрія Яценка кремують, після чого його прах поховають на Байковому кладовищі в Києві.