Він під час церемонії поспілкувався з журналістами, де поділився подробицями про стан здоров'я "Дизеля". Пише 24 Канал з посиланням на ТСН.

Як виявилося, ніхто не знав, що Андрій мав хронічне захворювання.

Це стало величезною несподіваною новиною. Він зневажливо ставився до лікування й тому подібного. Його улюбленими ліками було активоване вугілля,

– поділився Original Dizzy.

Денис Бінковський / Фото з його фейсбуку

У музиканта була ішемічна хвороба, що призвела до серцевої недостатності. Про це напередодні повідомили у фейсбуці Green Grey.

Що відомо про смерть "Дизеля" з Green Grey?