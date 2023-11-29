Артист відверто розповів, що йому заважає перейти на українську мову повністю, а також, що думає про заяви Ірини Фаріон щодо російськомовних українців.

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Дизель (псевдонім артиста) зазначив, що наразі не може говорити українською у публічному просторі, тому що російською йому вдається висловлюватися краще.

Я намагаюся, чесно кажу. Але вже на другому питанні переходжу на російську мову, аби виразно пояснити думку. Тобто форма подачі, судячи з усього, та побудова речень, до якої я звик у себе в голові, вона не зовсім підходить українській мові. Тому я перевчаюся вибудовувати логічні ланцюжки українською, а не саму мову. Українську я знаю добре,

– розповів Андрій.

Коли в артиста запитали, як у такій ситуації він створює українські пісні, Яценко відповів, що його гітара "завжди грає українською".

Також співак висловився щодо заяв мовознавиці Ірини Фаріон, яка нещодавно стверджувала, що не може вважати українцями російськомовних військових.

Війна змінила нас усіх. Думки, плани, форма подачі до війни були зовсім інакшими. І Фаріон у ті роки виглядала як фрік. Звісно я проти такого радикалізму. Що можна сказати більше, ніж кажуть хлопці з "Азову" або волонтери. Я радий, що нарешті починають ставити крапки в таких справах. Тому що, окрім як розділяти країну на дві частини, цими діями нічого не досягнеш,

– сказав Андрій.

Дизель також зізнався, що зі своєю дружиною вже протягом 15 років спілкується українською мовою. А от у публічному просторі артисту наразі складно це зробити.

І я, і вона російськомовні. Ми живемо разом близько 20 років і от приблизно років 15 ми говоримо одне з одним українською мовою. Воно так легко, прикольно. Українська мова краща, ніж російська в побуті. Але коли з людьми зустрічаюся, чомусь не можу переключитися. Не можу висловити свою думку. Я все ще та людина, яка вважає, що в цих думках є суть,

– розповів Андрій.

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